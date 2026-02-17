menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tanggapan Ashanty Soal Kabar Aurel Hermansyah Tidak Dihiraukan Gen Halilintar

Tanggapan Ashanty Soal Kabar Aurel Hermansyah Tidak Dihiraukan Gen Halilintar

Tanggapan Ashanty Soal Kabar Aurel Hermansyah Tidak Dihiraukan Gen Halilintar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ashanty dan Anang Hermansyah di RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/2). Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ashanty memberi tanggapan soal rumor Aurel Hermansyah tidak dihiraukan oleh keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar.

Dia mengaku tidak tahu-menahu perihal kabar yang beredar di media sosial tersebut.

"Aku enggak mengerti berita itu," kata Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/2).

Baca Juga:

Istri Anang Hermansyah itu heran dengan isu yang diperbincangkan netizen di media sosial.

Ashanty yakin tidak ada masalah antara Aurel Hermansyah dan Gen Halilintar.

"Menurut aku enggak, itu mungkin karena ada video yang ini begitu ya," beber pelantun Jodohku itu.

Baca Juga:

Menurut Ashanty, dirinya tidak berada dalam acara yang dihadiri Ashanty dan Atta Halilintar maupun Gen Halilintar.

Oleh sebab itu, dia merasa tidak berhak memberi tanggapan soal kabar yang beredar.

Penyanyi Ashanty memberi tanggapan soal rumor Aurel Hermansyah tidak dihiraukan oleh keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI