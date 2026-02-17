Tanggapan Ashanty Soal Kabar Aurel Hermansyah Tidak Dihiraukan Gen Halilintar
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ashanty memberi tanggapan soal rumor Aurel Hermansyah tidak dihiraukan oleh keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar.
Dia mengaku tidak tahu-menahu perihal kabar yang beredar di media sosial tersebut.
"Aku enggak mengerti berita itu," kata Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/2).
Istri Anang Hermansyah itu heran dengan isu yang diperbincangkan netizen di media sosial.
Ashanty yakin tidak ada masalah antara Aurel Hermansyah dan Gen Halilintar.
"Menurut aku enggak, itu mungkin karena ada video yang ini begitu ya," beber pelantun Jodohku itu.
Menurut Ashanty, dirinya tidak berada dalam acara yang dihadiri Ashanty dan Atta Halilintar maupun Gen Halilintar.
Oleh sebab itu, dia merasa tidak berhak memberi tanggapan soal kabar yang beredar.
