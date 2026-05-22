Tanggapan Cut Meyriska dan Roger Danuarta Setelah Jadi Korban Hoaks
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Cut Meyriska dan Roger Danuarta menjadi korban hoaks alias kabar bohong.
Sejumlah konten di media sosial menyebar isu bahwa suami istri yang menikah sejak 2019 itu bercerai.
"Kali ini (hoaks) parah banget," kata Roger Danuarta saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.
Cut Meyriska mengatakan dirinya dan Roger Danuarta awalnya tidak peduli dengan konten yang beredar.
Apalagi hubungan rumah tangga pasangan ini baik-baik saja dan tidak ada masalah.
Akan tetapi, keduanya mulai khawatir karena banyak keluarga dan teman yang menghubungi untuk mempertanyakan kabar perceraian.
"Akhirnya sudah mulai terganggu," ucap Cut Meyriska.
Oleh sebab itu, Cut Meyriska dan Roger Danuarta pun terpaksa memberi klarifikasi kepada keluarga dan rekan.
