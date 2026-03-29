Tanggapan Haji Faisal Setelah Fuji Dijodoh-jodohkan dengan Reza Arap
jpnn.com, JAKARTA - Haji Faisal memberi tanggapan setelah anaknya, Fuji dijodoh-jodohkan dengan Reza Arap oleh netizen di media sosial.
Dia merasa tidak perlu berkomentar terlalu jauh perihal perjodohan yang dilakukan netizen.
"Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan," kata Haji Faisal dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.
Adapun netizen menjodoh-jodohkan setelah Fuji bertemu Reza Arap dalam acara Marapthon.
Menurut Haji Faisal, momen tersebut hanya sekadar kolaborasi di antara keduanya.
"Nah kalau setiap anak saya berkolaborasi dengan seseorang, terus dijodoh-jodohkan, rasanya kurang bagus," jelasnya.
Pengusaha tekstil asal Payakumbuh itu mengaku ikut melihat komentar netizen yang menjodoh-jodohkan Fuji dan Reza Arap.
Dia menilai sejumlah komentar berbunyi kurang baik hingga bisa membuat risih.
