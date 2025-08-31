Tanggapan Lukman Soal Penundaan Konser Reuni Peterpan di Bandung

menu
Lukman NOAH. Foto: Instagram/lukmannoah

jpnn.com, BANDUNG - Gitaris, Lukman memberi tanggapan setelah konser reuni Peterpan di Bandung terpaksa ditunda.

Meski berat, dia merasa keputusan penundaan diambil demi kebaikan bersama bagi pengisi acara maupun penonton.

Ini keputusan berat, (padahal) persiapan sudah 3 bulan. Saya optimistis banget akan bagus (konsernya), tetapi demi keselamatan bersama, tidak ingin terjadi hal-hal yang akan kami harapkan," kata Lukman, Minggu (31/8).

Personel NOAH itu menyebut konser reuni Peterpan ditunda hingga situasi di Bandung sudah memungkinkan.

Lukman berharap penundaan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Peterpan untuk makin mempersiapkan diri demi konser.

"Konser harus tetap berlangsung, tetapi tidak sekarang. Mungkin akan lebih keren lagi, lebih banyak kejutan. Maaf dengan berat hati kami sampaikan akan di-reschedule," lanjutnya.

Diketahui, promotor Aloka mengumumkan penundaan konser Peterpan bertajuk 'The Journey Continues' yang rencananya digelar di Eldorado Dome, Kota Bandung, Minggu (31/8/2025) malam.

Penundaan konser itu sehubungan dengan penetapan siaga 1 oleh Polda Jabar akibat kerusuhan aksi demo di Gedung DPRD Jabar - Gedung Sate, dalam dua hari terakhir.

