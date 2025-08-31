Tanggapan Lukman Soal Penundaan Konser Reuni Peterpan di Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Gitaris, Lukman memberi tanggapan setelah konser reuni Peterpan di Bandung terpaksa ditunda.
Meski berat, dia merasa keputusan penundaan diambil demi kebaikan bersama bagi pengisi acara maupun penonton.
Ini keputusan berat, (padahal) persiapan sudah 3 bulan. Saya optimistis banget akan bagus (konsernya), tetapi demi keselamatan bersama, tidak ingin terjadi hal-hal yang akan kami harapkan," kata Lukman, Minggu (31/8).
Personel NOAH itu menyebut konser reuni Peterpan ditunda hingga situasi di Bandung sudah memungkinkan.
Lukman berharap penundaan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Peterpan untuk makin mempersiapkan diri demi konser.
"Konser harus tetap berlangsung, tetapi tidak sekarang. Mungkin akan lebih keren lagi, lebih banyak kejutan. Maaf dengan berat hati kami sampaikan akan di-reschedule," lanjutnya.
Diketahui, promotor Aloka mengumumkan penundaan konser Peterpan bertajuk 'The Journey Continues' yang rencananya digelar di Eldorado Dome, Kota Bandung, Minggu (31/8/2025) malam.
Penundaan konser itu sehubungan dengan penetapan siaga 1 oleh Polda Jabar akibat kerusuhan aksi demo di Gedung DPRD Jabar - Gedung Sate, dalam dua hari terakhir.
Gitaris, Lukman memberi tanggapan setelah konser reuni Peterpan di Bandung terpaksa ditunda.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Konser Reuni Peterpan di Bandung Ditunda, Promotor Beri Penjelasan
- Pamit, Band NOAH: Terima Kasih Setiap Dukungannya Terhadap Karya Kami
- Andika Eks Peterpan Bentuk Band Think A Belle, Rilis Single Ilusi
- Jadi Perbincangan, Andika eks Peterpan Akhirnya Temui Ariel NOAH
- Uki Minta Andika Berhenti Menyalahkan Ariel NOAH, Ini Sebabnya
- Andika Mengaku Dikeluarkan dari Peterpan, Uki Bela Ariel NOAH