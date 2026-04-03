Tanggapan Okin Setelah Disindir oleh Rachel Vennya
jpnn.com, JAKARTA - Niko Al Hakim alias Okin memberi tanggapan setelah diduga disindir oleh mantan istrinya, Rachel Vennya.
Dia merasa isu yang beredar sangat membunuh karakternya di depan publik.
"Selama ini karakter gue dibunuh banget di depan publik tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya," ungkap Okin melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Personel OKAAY itu merasa publik harus tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya.
Oleh sebab itu, Okin berjanji bakal memberi klarifikasi soal masalah dengan Rachel Vennya.
"Kasih gue ruang dan waktu untuk jelaskan apa yang terjadi dari sisi pandang gue," sambung Okin.
Sebelumnya, Rachel Vennya diduga menyindir mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin di media sosial.
Awalnya, dia mengaku lelah mengumbar masalah di depan publik. Namun, menurutnya semua yang dialami telah keterlaluan.
