menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Tanggapan Orang Tua Soal Hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi

Tanggapan Orang Tua Soal Hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi

Tanggapan Orang Tua Soal Hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ayu Ting Ting dan Ayah Ojak. Foto: Instagram/ayutingting92

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Ayu Ting Ting dengan pacar barunya, Kevin Gusnadi ternyata sudah mendapat dukungan dari orang tua.

Umi Kalsum dan Ayah Ojak sebagai orang tua mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan kekasih Ayu Ting Ting tersebut.

"Baik orangnya, ibadahnya juga bagus," kata Umi Kalsum saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, Ayu Ting Ting berhak memilih siapa calon pendampingnya.

Oleh sebab itu, Umi Kalsum memastikan bakal memberi dukungan untuk pelantun Sambalado tersebut.

"Kalau memang terbaik buat Ayu, ibu support, restui," tegasnya.

Baca Juga:

Hal senada juga disampaikan oleh Ayah Ojak. Dia mengaku sudah beberapa kali berbincang dengan kekasih Ayu Ting Ting, Kevin Gusnadi.

Menurutnya, Kevin Gusnadi sempat meminta izin untuk menjalin hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting.

Hubungan Ayu Ting Ting dengan pacar barunya, Kevin Gusnadi ternyata sudah mendapat dukungan dari orang tua.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI