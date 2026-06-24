Tanggapan Ronaldo soal Kans Bertemu Messi di Piala Dunia 2026
jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Cristiano Ronaldo buka suara mengenai kemungkinan bentrok dengan Lionel Messi di Piala Dunia 2026.
Meski menilai pertanyaan tersebut belum relevan untuk dibahas saat ini, megabintang Portugal itu mengakui duel melawan rival abadinya itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa.
"Bertemu Messi di Piala Dunia? Pertanyaan itu tidak masuk akal untuk sekarang. Tapi kalau terjadi, tentu akan sangat hebat,” kata Ronaldo dikutip dari pernyataan Fabrizio Romando.
Pernyataan itu langsung memanaskan spekulasi publik yang berharap dua ikon sepak bola dunia tersebut bisa kembali saling berhadapan di panggung terbesar sepak bola sebelum keduanya menutup karier internasional.
Namun, Ronaldo menegaskan fokusnya saat ini bukan Messi, melainkan perjalanan Portugal di turnamen.
Menurutnya, kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan jauh lebih penting karena membuka jalan Selecao menuju fase berikutnya.
Pada laga tersebut, Ronaldo tampil menggila dengan mencetak dua gol.
Penyerang berusia 41 tahun itu sekaligus mencatat sejarah sebagai pemain tertua yang mampu mencetak dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.
Kapten Portugal Cristiano Ronaldo berbicara soal kans bertemu Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Ia mengakui pertemuan itu bakal luar biasa.
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