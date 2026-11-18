jpnn.com, JAKARTA - Aktor Roy Marten memberi tanggapan soal polemik yang menyeret putranya, Gading Marten, bersama grup The Dudas Minus One terkait kerja sama dengan kementerian senilai Rp14,7 miliar.

Dia mengaku pertama kali mengetahui masalah tersebut dari berita dan informasi di media sosial.

"Saya tahu dari pemberitaan, dan saya telepon, it's ok. Sebagai bapaknya saya (tentu) subjektif. Terus terang, dia pusing, tapi ok, enggak ada masalah," kata Roy Marten saat jadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar di Trans TV, Selasa (17/11).

Perihal apa yang dihadapi Gading Marten, pria berusia 74 tahun itu memandang polemik tersebut sebagai konsekuensi logis dari pekerjaan seorang figur publik di era media sosial saat ini. Apalagi kini publik sangat menyoroti kinerja pemerintah.

Selain itu, Roy Marten berpendapat nilai bayaran seorang seniman sangat relatif dan bergantung pada branding serta jangkauan pengikut.

"Itu biasa, risiko pekerjaan," beber pemain film Badai Pasti Berlalu itu.

Roy Marten menilai tindakan The Dudas Minus One yang meminta maaf secara terbuka dan mengembalikan dana tersebut sebagai langkah yang gentleman dan cerdas.

Dia tidak ingin mencampuri urusan pekerjaan anaknya karena Gading Marten sudah dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri.