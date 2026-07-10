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Tanggapan Vicky Prasetyo Setelah Dituduh Menelantarkan Istri Siri

Tanggapan Vicky Prasetyo Setelah Dituduh Menelantarkan Istri Siri
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Vicky Prasetyo. Foto: Instagram/vickyprasetyo777

jpnn.com, JAKARTA - Vicky Prasetyo akhirnya memberi tanggapan setelah dituduh menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

Adapun Fangfang baru-baru ini muncul ke publik, lalu mengaku sedang hamil namun ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo.

Terkait tudingan tersebut, Vicky Prasetyo mengaku sebenarnya malas memberi klarifikasi lantaran merasa tidak ada masalah.

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"Sebenarnya malas klarifikasi apa pun berita-berita sejauh ini. Tapi yang aneh komunikasi baik-baik saja dan besar atau kecil selalu kirim nafkah dan video call baik-baik. Tiba-tiba nangis-nangis ditelantarkan," ungkap Vicky Prasetyo melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Komedian sekaligus penyanyi itu mengeklaim bahwa hubungan dirinya dan Fangfang baik-baik saja.

Vicky Prasetyo heran Fangfang kini muncul membuat pengakuan mengejutkan. Dia lantas membeberkan bukti masih berkomunikasi dan memberi nafkah untuk Fangfang.

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"Komunikasi mana yang tidak bisa dihubungi, ini terakhir komunikasi kita. Tiba-tiba nangis ditelantarkan. Jujur, sayang banget hanya demi popularitas jadi seperti ini," sindir vokalis Kudeta itu.

Vicky Prasetyo curiga Fangfang sengaja membuat tuduhan tersebut demi mencari popularitas.

Vicky Prasetyo akhirnya memberi tanggapan setelah dituduh menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

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