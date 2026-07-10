Tanggapan Vicky Prasetyo Setelah Dituduh Menelantarkan Istri Siri
jpnn.com, JAKARTA - Vicky Prasetyo akhirnya memberi tanggapan setelah dituduh menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.
Adapun Fangfang baru-baru ini muncul ke publik, lalu mengaku sedang hamil namun ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo.
Terkait tudingan tersebut, Vicky Prasetyo mengaku sebenarnya malas memberi klarifikasi lantaran merasa tidak ada masalah.
"Sebenarnya malas klarifikasi apa pun berita-berita sejauh ini. Tapi yang aneh komunikasi baik-baik saja dan besar atau kecil selalu kirim nafkah dan video call baik-baik. Tiba-tiba nangis-nangis ditelantarkan," ungkap Vicky Prasetyo melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Komedian sekaligus penyanyi itu mengeklaim bahwa hubungan dirinya dan Fangfang baik-baik saja.
Vicky Prasetyo heran Fangfang kini muncul membuat pengakuan mengejutkan. Dia lantas membeberkan bukti masih berkomunikasi dan memberi nafkah untuk Fangfang.
"Komunikasi mana yang tidak bisa dihubungi, ini terakhir komunikasi kita. Tiba-tiba nangis ditelantarkan. Jujur, sayang banget hanya demi popularitas jadi seperti ini," sindir vokalis Kudeta itu.
Vicky Prasetyo curiga Fangfang sengaja membuat tuduhan tersebut demi mencari popularitas.
Vicky Prasetyo akhirnya memberi tanggapan setelah dituduh menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Fangfang dan Vicky Menikah Siri, Sosok Ayushi Khurana Disorot
- Oh Ternyata, Ini Alasan Fangfang Mau Menikah Siri dengan Vicky Prasetyo
- Vicky Prasetyo Diduga Menelantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil
- 3 Berita Artis Terheboh: Babak Baru Kasus Inara Rusli, Vicky Diminta Segera Bayar Rp 700 Juta
- Vicky Prasetyo Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya
- Soal Uang Rp 700 Juta, Kuasa Hukum Nunun Beri Ultimatum 7 Hari Kepada Vicky Prasetyo