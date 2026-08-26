menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Tanggapi Budi Arie, Waketum PAN Ingatkan Insting Tak Bisa Dipakai Buat Kelola Negara

Tanggapi Budi Arie, Waketum PAN Ingatkan Insting Tak Bisa Dipakai Buat Kelola Negara

Tanggapi Budi Arie, Waketum PAN Ingatkan Insting Tak Bisa Dipakai Buat Kelola Negara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut setiap warga bebas berbicara di negara demokrasi, termasuk mengungkap insting hingga asumsi seperti disampaikan Ketua Umum (Ketum) ProJo Budi Arie Setiadi. 

"Memprediksi kondisi berdasarkan insting politik tidaklah dilarang. Pak Budi Arie berusaha membangun opini publik juga boleh saja," kata dia kepada awak media, Rabu (26/8).

Diketahui, Budi Arie dalam video yang beredar mengungkapkan insting politik terkait percepatan pemilu dari jadwal pada 2029.

Baca Juga:

Menurut Viva Yoga, negara pada dasarnya tidak bisa dikelola berdasarkan insting, melainkan mengacu konstitusi, mandat rakyat, dan indikator kinerja secara objektif.

"Insting politik berbeda dengan fakta konstitusi. Spekulasi politik berbeda dengan realitas politik. Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik harus dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan spekulasi politik," kata dia.

Viva Yoga mengatakan PAN merasa tidak tepat berkesimpulan Indonesia sekarang sedang menuju situasi seperti 1998. 

Baca Juga:

Menurutnya, ketika saat ini terjadi demonstrasi, masyarakat resah dalam sisi ekonomi, atau munculnya ketidakpuasan publik, tidak otomatis dianggap Indonesia menuju krisis seperti 1998.

"Tahun 1998 pemerintahan mengalami penyakit komplikasi yang berat, di antaranya terjadi krisis finansial Asia, kontraksi ekonomi yang sangat dalam, inflasi tinggi, adanya tekanan sosial dan ketegangan politik, serta krisis kepercayaan terhadap pemerintahan," ujarnya.

Waketum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut partainya merasa tidak tepat berkesimpulan Indonesia sekarang sedang menuju seperti 1998.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI