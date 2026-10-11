Tanggapi Doli Kurnia dan Tudingan Pasal Selundupan di PKPU, Hasyim: Lupa Boleh, Munafik Jangan

jpnn.com - Ketua KPU periode 2022-2024 Hasyim Asy'ari angkat bicara setelah muncul pemberitaan terkait pernyataan eks Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mengaku tak pernah diajak bicara KPU membahas revisi Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

"Pernyataan tersebut perlu dibantah dan diklarifikasi dengan tujuan agar kita sama-sama mengetahui situasi yang terjadi dalam RDP pada waktu itu," kata Hasyim melalui layanan pesan, Minggu (11/10).

Diketahui, Doli mengaku sedang menelusuri lagi asal-usul Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah heboh putusan MK terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Waketum Golkar itu mengaku tak melihat ada Ayat 3 di Pasal 18 ketika pembahasan PKPU Nomor 19 pada 2023 bersama KPU.

Mulanya, Hasyim membeberkan bahwa KPU memiliki dokumen pembahasan draf PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bersama DPR.

Pertama, KPU pernah menerbitkan surat pada 19 September dengan nomor 997/HK.02-SD/08/2023 yang berisi permohonan konsultasi empat rancangan PKPU.

DPR, kata Hasyim, merespons surat KPU dengan undangan RDP yang dijadwalkan pada 20 September 2023.

Dia juga membeberkan Bawaslu pernah menerbitkan surat nomor 642/HK.04.01/K1/09/2023 pada 22 September 2023 tentang masukan instansi terhadap rancangan PKPU.