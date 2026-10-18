Tanggapi Hasil Survei SMRC, Efriza Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja dan efektivitas program prioritas menyusul penurunan tingkat kepuasan publik dalam survei SMRC.

Menurut Efriza, hasil survei tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah, terutama dalam merespons persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

"Pemerintah semestinya menjadikan penurunan kepuasan publik sebagai dorongan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki kinerja pemerintahan dengan baik dan secara nyata,” kata Efriza kepada JPNN.com, Minggu (18/10).

Dia menekankan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan persoalan harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, daya beli, kualitas layanan publik, dan pemerataan kesejahteraan.

Efriza juga meminta Presiden Prabowo memastikan program-program unggulan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup diukur berdasarkan pencapaian administratif, tetapi harus terlihat dari manfaat yang diterima masyarakat.

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Selain mengevaluasi kebijakan, Efriza menilai pemerintah perlu meninjau kinerja para menteri dan program yang dinilai belum efektif.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah bersedia merespons kritik dan memperbaiki kekurangan.