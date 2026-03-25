jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo angkat bicara terkait beredarnya isu dugaan pemaksaan siswa yang mengikuti pembelajaran daring untuk datang ke sekolah demi mengambil program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anshar Ilo menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat.

Dia mengajak publik untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan program pemerintah.

“Penjelasan dari Badan Gizi Nasional sudah sangat jelas bahwa tidak ada kebijakan pemaksaan siswa datang ke sekolah untuk mengambil MBG. Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” ujar Anshar Ilo dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Anshar juga menilai klarifikasi yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjadi rujukan utama yang harus dipercaya publik.

Apalagi katanya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran MBG dalam kondisi pembelajaran daring.

Meskipun BGN telah membantah adanya pemaksaan siswa datang ke sekolah untuk mengambil MBG, pernyataan bahwa belum adanya petunjuk teknis (juknis) justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Di satu sisi disebut hoaks, tapi di sisi lain belum ada juknis yang jelas. Ini yang membuat publik bertanya-tanya. Seharusnya ada solusi konkret, bukan sekadar klarifikasi normatif,” usulnya lebih lanjut.