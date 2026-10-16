Tanggapi Isu Video Ruben Onsu Palsu, Sarwendah Singgung Uji Forensik

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mempersilakan pihak yang meragukan keaslian video rekaman panggilan video yang memperlihatkan Ruben Onsu bersama seorang pria untuk melaporkannya kepada polisi.

Dia meminta rekaman tersebut diperiksa melalui uji forensik jika memang dianggap tidak autentik.

Pernyataan itu disampaikan Sarwendah di tengah polemik mengenai video yang sebelumnya diunggah melalui akun Instagram miliknya.

Dia juga mempertanyakan upaya yang menurutnya dilakukan untuk menghilangkan rekaman tersebut dari media sosial.

“Kalau videonya dianggap palsu, saya sudah persilakan laporkan ke polisi supaya diperiksa lewat forensik,” ujar Sarwendah.

Tak hanya menanggapi persoalan keaslian video, Sarwendah turut mempertanyakan tindakan pihak yang menurutnya berupaya membuat rekaman tersebut tidak lagi beredar di media sosial.

“Kalau yakin tidak benar, kenapa justru sibuk membuat videonya hilang?” tulisnya dalam unggahan di Instagram.

Sebelumnya, Sarwendah mengungkapkan video tersebut sudah tidak lagi muncul di akun Instagram miliknya.