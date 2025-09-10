Tanggapi Kasus Ferry Irwandi, Sekjen Demokrat: Kalau Tak Ada Indikasi, Jangan Dibuat-Buat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menyerahkan ke kepolisian untuk bersikap terhadap pengaduan yang disampaikan jenderal TNI terkait dugaan pidana pendiri Malaka Project Ferry Irwandi.

Namun, dia mengingatkan kepolisian bisa mengusut perkara secara profesional dengan tak mencari-cari kesalahan.

"Bagi kami, ya, tentu semuanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau enggak ada indikasi, ya, jangan dibuat-buat," kata Kang Hero sapaan Herman Khaeron menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).

Legislator DPR RI itu mengatakan polisi silakan mengusut secara hukum apabila menemukan tindak pidana Ferry setelah muncul aduan jenderal TNI.

"Kalau memang ada indikasi, ya, silakan tegakkan hukum seadil-adilnya," ujarnya.

Kang Hero sendiri menyikapi aduan para jenderal TNI ke polisi dengan mengingatkan prinsip kesetaraan setiap orang di mata hukum.

"Saya kira di mata hukum, kan, semua memiliki kesamaan. Semua memiliki hak dan perlakuan hukum yang sama. Itulah hukum tidak tebang pilih," ungkap dia.

Sebelumnya, Komandan Pusat Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI J. O. Sembiring mendatangi kantor Polda Metro Jaya (PMJ), Senayan, Jakarta, Senin (8/9) malam kemarin.