Tanggapi Kritik AHY Soal Kekuasaan, Prabowo Bereaksi Begini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kekuasaan.

Prabowo menilai pidato AHY disampaikan secara tegas dan sistematis, meskipun ada pihak yang menilai pidato tersebut sebagai bentuk kritik tajam.

Menurut dia, kritik dan koreksi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, terutama bagi bangsa yang telah memilih demokrasi sebagai jalan bernegara.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9).

“Memang kemarin itu, ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY katanya adalah kritik tajam,” ucap Prabowo.

Namun, Prabowo mengaku menganggap kritik tersebut sebagai sesuatu yang harus diterima dalam kehidupan demokrasi.

“Memang bangsa yang besar, yang sudah memilih jalan demokrasi, harus berterima kasih atas kritik dan koreksi,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai AHY telah menyampaikan sikap dan itikad Partai Demokrat untuk terus bekerja bagi kepentingan rakyat.