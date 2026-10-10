Tanggapi PCNU Sekadau, Kiai Ismail Ghofur: Demi Muruah NU, Kami Tak Hadir di Agenda Pengondisian Muktamar

jpnn.com, JAKARTA - KH Muhammad Isma'il Ghofur, Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Barat dan H. Nazril Hijar, S.Ag., M.Pd., Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Kayong Utara, menyampaikan klarifikasi terkait informasi yang mengaitkan nama mereka dengan kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Jakarta serta pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada 8 Agustus 2026.

Selain KH Isma'il Ghofur dan KH Nazril, Faruki selaku Ketua PCNU Kota Pontianak dan KH Nasri selaku Rais Sanggau selalu Ketua Rais Syuriah KH Nasri.

KH Muhammad Isma'il Ghofur, melalui surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2026, menegaskan dirinya tidak menghadiri kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE, baik melalui rombongan penerbangan Lion Air nomor IU 691 maupun dengan keberangkatan secara mandiri.

Dia menyampaikan klarifikasi tersebut untuk meluruskan informasi yang beredar di sejumlah media yang mencantumkan namanya seolah-olah mengikuti kegiatan tersebut.

Sementara itu, H. Nazril Hijar, melalui surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2026, menegaskan bahwa dirinya tidak menghadiri kegiatan di Gedung MPR RI maupun pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada tanggal yang sama.

Nazril menjelaskan pada 8 Agustus 2026 dirinya berada di Kabupaten Kayong Utara untuk mengikuti penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-34 Provinsi Kalimantan Barat.

Dia juga menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan Muktamar NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 sesuai jadwal panitia di arena Muktamar.

Di luar kegiatan tersebut, ia menyatakan tidak mengikuti kegiatan lain maupun menghadiri pertemuan di hotel mana pun.