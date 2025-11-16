Tanggapi Pernyataan Menkeu Purbaya Soal Kelanjutan Tagih Utang BLBI, Hardjuno: Tak Pernah Kedaluwarsa
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kelanjutan penagihan utang BLBI sebagai komitmen yang perlu dijaga secara konsisten.
Dia menegaskan negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi interpretasi bahwa kewajiban obligor dapat berakhir tanpa penyelesaian yang sah.
Hardjuno menyatakan bahwa posisi pemerintah harus tetap tegak berdiri pada prinsip dasar: hak tagih negara tidak pernah kedaluwarsa.
“BLBI adalah kewajiban hukum, bukan persoalan administratif yang bisa dinegosiasikan. Negara harus menjalankan mandat ini apa pun mekanismenya,” ujar Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Minggu (16/11).
Menurutnya, pernyataan Purbaya perlu dipahami sebagai pengingat bahwa kewajiban obligor tidak berubah meski pemerintah mengevaluasi berbagai perangkat penagihan.
Hardjuno menilai fokus utama justru terletak pada kepastian proses dan kejelasan arah kebijakan agar penyelesaian BLBI tidak kembali berkabut seperti di masa sebelumnya.
Kandidat doktor di bidang Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) ini menekankan bahwa BLBI merupakan salah satu batu ujian terbesar dalam sejarah penegakan hukum ekonomi Indonesia.
“Dari dahulu publik menunggu konsistensi negara. Kalau pemerintah menyatakan bahwa penagihan tetap berjalan, maka itu harus diterjemahkan menjadi langkah yang nyata dan terukur,” kata Hardjuno.
Pengamat Hardjuno Wiwoho menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya mengenai kelanjutan penagihan utang BLBI, pakai frasa tak pernah kedaluwarsa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Merespons Surat Menkeu Purbaya, Pemprov Jabar Percepat Belanja 2025
- Sebaiknya Menkeu Purbaya Fokus Atasi Pengangguran dan Inflasi ketimbang Redenominasi
- Menkeu Purbaya Menyurati Kepala Daerah, Minta Pemda Mempercepat Belanja 2025
- Menkeu Purbaya Bakal Meredenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1, BI Merespons Begini
- Begini Respons Dedi Mulyadi Atas Permintaan Maaf Menkeu Purbaya
- Ketua Banggar kepada Menkeu Purbaya: Pemda Itu Anggarannya Pasti Habis