Tanggapi Pidato Prabowo, Charles PDIP Minta Desain Ulang Program MBG

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengaku sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang geram dengan pelaku korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

"MBG adalah program sosial, oleh karena itu yang masih mau melakukan korupsi, ya, biadab begitu, kan," kata Charles ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Diketahui, Prabowo bilang biadab bagi pejabat yang melakukan korupsi pada program MBG ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Prabowo bahkan menyebut koruptor di kasus tata kelola MBG tak layak dihormati, karena tak memiliki kemanusiaaan.

Charles menyikapi pernyataan Prabowo meminta dilakukan desain ulang terhadap tata kelola MBG.

"Harus melakukan redesain total dari program ini, tidak bisa lagi menggunakan format seperti sekarang," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Dia menyarankan pelaksanaan MBG bisa melibatkan dapur di sekolah, ketimbang memakai SPPG untuk memberikan makanan bagi penerima manfaat.

"Kenapa? Ya, itu demi memperkecil ruang terjadinya kasus-kasus korupsi, ya, tindak-tindakan korupsi," kata Charles.