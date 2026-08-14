Tanggapi Pidato Prabowo, Tamsil Linrung Anggap Indikator Ekonomi Positif, Ada Harapan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menyebut indikator-indikator ekonomi nasional saat ini menunjukkan arah perbaikan yang nyata dan memberikan harapan bagi masyarakat.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi pidato Presiden RI Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Tamsil mengatakan data pertumbuhan ekonomi nasional yang disampaikan pemerintah selaras dengan hasil temuan berbagai lembaga independen dan akademis.

"Semua data menunjukkan adanya pertumbuhan. Saya mempunyai data dari BPS, lembaga riset di kampus, BRIN, hingga Universitas Hasanuddin. Datanya hampir sama dengan BPS," ujar Tamsil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi ini sejakan dengan penurunan rasio gini dari 0,38 poin menjadi 0,36.

Tamsil mengingatkan penurunan rasio gini menjadi tanda pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dirasakan secara merata.

“Penurunan ini menjadi bukti bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah,” kata Tamsil.

Tamsil mengatakan pertumbuhan ekonomi di sektor perganian berdampak langsung yang melalui kebijakan kepastian pasokan dan harga.