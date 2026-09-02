menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Tanggapi Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok dan Vape, Ekonom: Produk Ilegal Makin Sulit Dibendung

Tanggapi Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok dan Vape, Ekonom: Produk Ilegal Makin Sulit Dibendung

Tanggapi Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok dan Vape, Ekonom: Produk Ilegal Makin Sulit Dibendung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kemasan rokok tanpa merek. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi Humas Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Rencana penyeragaman kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) menuai perhatian dari kalangan ekonom dan pelaku industri.

Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan tampilan produk, tetapi juga berpotensi memengaruhi pengawasan terhadap peredaran barang ilegal.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan kemasan yang seragam dapat membuat produk lebih mudah dipalsukan.

Baca Juga:

"Dampak negatifnya, kemasan yang seragam akan mempermudah pemalsuan sehingga peredaran produk tanpa pita cukai resmi bisa meningkat,” kata Esther, dikutip Rabu (2/9).

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menekan kinerja industri produk tembakau yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Jika produk ilegal semakin banyak beredar, produk resmi akan menghadapi persaingan yang semakin berat.

Baca Juga:

"Regulasi ini juga dapat melemahkan Hak Kekayaan Intelektual atas merek produk tembakau,” ujarnya.

Esther menilai persoalan tersebut perlu diperhitungkan sebelum pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan.

Rencana penyeragaman kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dalam RPMK menuai perhatian dari kalangan ekonom dan pelaku industri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI