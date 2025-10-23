Tanggapi Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Frans Immanuel Saragih: Tepati Janji, Membuat Banyak Gebrakan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo telah memasuki usia satu tahun pada Oktober 2025 ini.

Beragam kebijakan sudah dilakukan dan beragam peristiwa juga sudah terjadi, baik itu di tataran nasional maupun internasional.

Pengamat Komunikasi Politik dari Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih menyampaikan ucapan selamat atas beragam hal yang sudah digapai.

Presiden Prabowo dinilai telah membuat banyak gebrakan dan berusaha menepati janji kampanyenya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain lain.

“Dalam usia satu tahun menurut saya Presiden Prabowo sudah mulai menjawab beragam janjinya dimasa kampanye. Memang perlu waktu, tidak mungkin langsung selesai semua dalam satu tahun, dan hari demi hari terus dilakukan pembenahan atas segala hal yang perlu dioptimalkan,” ujar Frans di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo telah melakukan langkah-langkah strategis dalam mengangkat nama Indonesia di level Internasional.

Baca Juga: Mengulas Catatan Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo di Sektor Hukum

Beragam kunjungan bilateral dan juga kegiatan multilateral Prabowo, mendapatkan banyak respons positif.

Panggung PBB dan beragam konferensi penting serta forum-forum dialog internasional level kepala negara yang banyak tidak dihadiri selama beberapa tahun terakhir kembali dihadiri oleh Presiden Prabowo dan respons peserta juga sangat positif.