Tanggul Sungai Nglangak Kudus Jebol, Banjir Menggenangi 5 RT-2 RW

jpnn.com, KUDUS - Tanggul Sungai Nglangak di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, jebol, Kamis.

Tanggul jebol sepanjang 10 sentimeter itu terjadi pukul 04.00 WIB setelah semalam diguyur hujan deras.

Camat Jekulo Adji Setiawan mengatakan usia tanggul sudah cukup tua sehingga ketika debit air tinggi tak mampu menahan.

Baca Juga: Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Kudus

Tanggul itu jebol mengakibatkan genangan banjir di lima rukun tetangga (RT) tersebar di dua rukun warga (RW).

"Ketinggian genangan banjir bervariasi antara 10-15 sentimeter, sedangkan rumah terdampak mencapai 250 unit," katanya.

Kapolsek Jekulo AKP Danail Arifin mengatakan setelah mendapatkan informasi tanggul jebol, jajarannya diterjunkan ke lokasi untuk membantu perbaikan tanggul sementara waktu dengan karung plastik yang diisi material galian.

Baca Juga: Banjir Merendam Sejumlah Wilayah di Kabupaten Kudus

"Debit air sungai untuk sementara mulai menurun. Namun, penanganan tanggul secara darurat perlu segera dilakukan agar air tidak masuk pemukiman warga," katanya.

Sejumlah warga desa yang rumahnya tergenang harus membersihkan rumahnya dari lumpur setelah genangan di dalam rumah mulai surut.