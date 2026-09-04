Tangis Haru Istri Arist Merdeka Sirait Saat Wujudkan Impian ke Yerusalem

jpnn.com, YERUSALEM - Rostimaline Munthe (64), istri mendiang Arist Merdeka Sirait, tak kuasa menahan haru saat akhirnya menginjakkan kaki di Yerusalem. Perjalanan tersebut menjadi momen spiritual yang telah lama diimpikannya.

Rostimaline yang akrab disapa Kak Ros menjalani perjalanan ziarah bersama Sintua Elpi Tiopan Gultom (65), sahabat sekaligus pelayan Gereja HKBP Pasar Rebo. Keduanya mengunjungi sejumlah tempat religius dalam rangkaian perjalanan ziarah Holyland.

Ziarah tersebut merupakan bagian dari Program Ziarah Holyland Presisi yang diberikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Program itu digagas Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia atau Indonesian Police Fans Community sebagai bentuk wisata religi sekaligus misi kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Kak Ros mengaku sangat bersyukur dapat mengunjungi tanah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia menyebut kesempatan tersebut sebagai pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

"Ini adalah impian setiap umat Kristiani. Bisa sampai ke tanah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sungguh sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saya sangat bersyukur," ujar Kak Ros, sambil menahan air mata, pada Jumat (4/9/2026).

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas kesempatan yang diberikan kepadanya.

Kak Ros menyebut perjalanan tersebut menjadi kado terindah, terutama setelah perjuangannya bersama sang suami semasa hidup.