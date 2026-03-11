Tangis Kiper Tottenham Hotspur Antonin Kinsky Bikin Joe Hart Patah Hati

jpnn.com - Debut penjaga gawang muda Tottenham Hotspur Antonin Kinsky di pentas Liga Champions berubah menjadi pengalaman pahit.

Penampilan pertamanya di kompetisi elite Eropa itu justru diwarnai kesalahan fatal yang berujung kekalahan telak bagi Spurs saat bertamu ke markas Atletico Madrid.

Spurs harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-5 pada leg pertama babak 16 besar yang berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Pelatih Spurs Igor Tudor memberikan kesempatan kepada Kinsky tampil sejak menit awal.

Itu menjadi momen perdana bagi kiper berusia 22 tahun tersebut merasakan atmosfer Liga Champions.

Namun, malam yang seharusnya menjadi momen bersejarah justru berubah menjadi mimpi buruk.

Kinsky hanya berada di lapangan selama 17 menit sebelum akhirnya ditarik ke luar dan digantikan oleh Guglielmo Vicario.

Dalam kurun waktu singkat itu, gawang Spurs sudah tiga kali bergetar. Dua di antaranya terjadi akibat kesalahan Kinsky.