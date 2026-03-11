menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Tangis Kiper Tottenham Hotspur Antonin Kinsky Bikin Joe Hart Patah Hati

Tangis Kiper Tottenham Hotspur Antonin Kinsky Bikin Joe Hart Patah Hati

Tangis Kiper Tottenham Hotspur Antonin Kinsky Bikin Joe Hart Patah Hati
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper muda Tottenham Hotspur Antonin Kinsky. Foto: REUTERS/Matthew Childs.

jpnn.com - Debut penjaga gawang muda Tottenham Hotspur Antonin Kinsky di pentas Liga Champions berubah menjadi pengalaman pahit.

Penampilan pertamanya di kompetisi elite Eropa itu justru diwarnai kesalahan fatal yang berujung kekalahan telak bagi Spurs saat bertamu ke markas Atletico Madrid.

Spurs harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-5 pada leg pertama babak 16 besar yang berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.

Baca Juga:

Dalam laga tersebut, Pelatih Spurs Igor Tudor memberikan kesempatan kepada Kinsky tampil sejak menit awal.

Itu menjadi momen perdana bagi kiper berusia 22 tahun tersebut merasakan atmosfer Liga Champions.

Namun, malam yang seharusnya menjadi momen bersejarah justru berubah menjadi mimpi buruk.

Baca Juga:

Kinsky hanya berada di lapangan selama 17 menit sebelum akhirnya ditarik ke luar dan digantikan oleh Guglielmo Vicario.

Dalam kurun waktu singkat itu, gawang Spurs sudah tiga kali bergetar. Dua di antaranya terjadi akibat kesalahan Kinsky.

Debut penjaga gawang muda Tottenham Hotspur Antonin Kinsky di pentas Liga Champions berubah menjadi pengalaman pahit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI