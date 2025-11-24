Tangkab Fun Run 2025, Ruang Edukasi Digital dan Gerakan Berbagi untuk Masyarakat

jpnn.com, TANGERANG - Rangkaian Tangkab Fun Run 2025 sukses digelar di kawasan Scienta Square Park, Gading Serpong, Tangerang pada Minggu, 23 November 2025.

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyampaikan bahwa pelaksanaan Tangkab Fun Run 2025 merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang sehat, menyenangkan, dan bermanfaat.

Dia menegaskan bahwa kegiatan Fun Run ini tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik untuk meningkatkan literasi transaksi digital dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga: Delegasi 21 Negara Siap Ramaikan Pertemuan Akbar bertema Ibadah Murni di Tangerang

“Melalui Tangkab Fun Run, kami ingin menciptakan ruang di mana masyarakat bisa berolahraga, berkumpul, berinteraksi langsung dengan pemerintahnya, sekaligus mendapatkan manfaat sosial. Ini bukan sekadar Fun Run, tapi gerakan literasi dan gerakan berbagi yang dikemas secara kreatif dan menyenangkan,” ungkap Intan Nurul Hikmah dalam keterangan resmi.

Tahun ini, seluruh biaya pendaftaran peserta didonasikan untuk Program Wakaf Air Bersih di Provinsi Banten sebagai bentuk kepedulian sosial bersama.

Menurutnya, konsep itu akan terus dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya agar aktivitas publik selalu memiliki nilai manfaat yang luas.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati secara resmi memperkenalkan pembaruan fitur pada aplikasi Tangerang Gemilang, aplikasi layanan publik terpadu milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Fitur terbaru tersebut meliputi, Cek Tagihan PBB secara realtime, dan Pembayaran PBB langsung menggunakan QRIS.