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Tangkap 3 Pengedar Narkoba di Jaktim, Polda Metro Jaya Sita 27,96 Kg Ganja

Tangkap 3 Pengedar Narkoba di Jaktim, Polda Metro Jaya Sita 27,96 Kg Ganja
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Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Triyatno Pamungkas (tengah) bersama barang bukti berupa 27,96 kilogram ganja dan 2,69 gram sabu-sabu yang diungkap di Jakarta Timur, Rabu (22/7/2026). ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Jakarta Timur dengan menangkap tiga tersangka serta menyita barang bukti 27,96 kilogram ganja dan 2,69 gram sabu-sabu dari sebuah rumah kontrakan.

Pada pengungkapan yang berlangsung Rabu (22/7), itu polisi mengamankan tiga tersangka berinisial DHP (35), FR (32), dan YP (37) di empat lokasi berbeda di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

"Pengungkapan kasus ini berasal dari laporan masyarakat, sehingga anggota kami melakukan penyelidikan di wilayah Jakarta Timur dan berhasil menangkap ketiga tersangka berikut barang bukti," kata Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Triyatno Pamungkas dalam keterangannya, Sabtu (1/8).

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Menurut dia, operasi berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi dan pengambilan paket narkotika di kawasan Jatinegara. "Penyelidikan awal mengarah kepada tersangka DHP yang diamankan di sebuah rumah di kawasan Cipinang Muara," ungkapnya.

Dari keterangan DHP, polisi melakukan pengembangan menuju sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipinang. Di lokasi tersebut, petugas menangkap FR beserta puluhan paket ganja yang disimpan di dalam keranjang dan kardus.

"Dari penggeledahan di rumah kontrakan, kami menyita 24 paket ganja dengan berat bruto 24,877 kilogram yang disimpan dalam keranjang hijau, serta tiga paket ganja berat bruto 3,079 kilogram di dalam kardus," kata Triyatno.

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Selain ganja, petugas juga menyita beberapa paket kecil sabu-sabu dengan total berat bruto 2,69 gram, sejumlah telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi, serta barang bukti pendukung lainnya.

"Hasil pemeriksaan intensif mengungkap bahwa seluruh barang haram tersebut merupakan milik tersangka YP. Polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus YP di lokasi terpisah," jelasnya.

Tangkap tiga pengedar narkoba di Jakarta Timur, Polda Metro Jaya menyita 27,96 kg ganja dan 2,69 gram sabu-sabu.

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