Tangkap Pelaku Pembacokan Bobotoh di Bogor, Polisi Jelaskan Kronologi Kejadian

jpnn.com, BOGOR - Polisi bergerak cepat menangkap pelaku pembacokan suporter Persib Bandung atau Bobotoh hingga korban tewas seusai pertandingan sepak bola di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.

Pelaku pria berinisial MIR ditangkap di wilayah Kaum Pandak, Karadenan, Kabupaten Bogor, kurang dari 24 jam setelah kejadian.

"Dalam waktu kurang dari 1x24 jam sejak kejadian, tersangka diamankan di wilayah hukum Polres Bogor, yaitu di Kaum Pandak, Karadenan, Kabupaten Bogor," kata Kasi Humas Polres Bogor Ipda Sigit Wahyudi, Senin.

Dia menjelaskan peristiwa pembacokan terjadi di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 51, tepatnya di depan Mal Q-Square, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10) malam.

Korban berinisial ARK yang masih tergolong anak di bawah umur diketahui sedang dalam perjalanan pulang bersama rekannya setelah menyaksikan pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari.

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika korban bersama rekannya melintas menggunakan sepeda motor di sekitar lokasi kejadian.

Pada saat bersamaan, tersangka MIR yang merupakan orang dewasa berada di lokasi dengan membawa senjata tajam jenis celurit.

Tersangka kemudian diduga membacok korban menggunakan celurit hingga mengenai bagian punggungnya.