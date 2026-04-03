Tangkap Pelaku Pengeroyokan-Pembacokan di Jaksel, Polisi Amankan Sajam

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap empat pelaku pengeroyokan dan pembacokan di Jalan Pertanian Raya dan Jalan Adhyaksa, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (27/3) dini hari pukul 02.00 WIB.

"Dalam kasus ini, hasil kerja keras dari jajaran Polsek Cilandak, kami mengamankan empat orang tersangka," kata Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen dalam konferensi pers di Polsek Cilandak Jakarta, Kamis.

Keempat pelaku berinisial AIL (17), MTA (16), dan AW (18). Sementara, satu orang masih di bawah umur.

Pelaku berinisial AIL berperan sebagai pelaku pengeroyokan dan memiliki serta menyimpan senjata tajam jenis celurit.

Kemudian, MTA berperan melakukan pembacokan dengan sajam jenis corbek dan merusak sepeda motor korban berinisial CF (22). Lalu, WA (18) yang turut melakukan perusakan.

"Pelaku yang kaitan dengan anak di bawah umur ini, kami mengacu kepada Sistem Peradilan Pidana Anak di mana ada hak-hak anak," ucapnya.

Dari kasus tersebut, korban CF mengalami luka bacok pada bagian punggung dan tangan yang saat ini telah mendapatkan perawatan medis.