Tangkas X7 New Lithium Buktikan Motor Listrik Bisa Tembus Banjir

jpnn.com, JAKARTA - Klaim bahwa motor listrik tidak aman digunakan saat banjir dipertanyakan dengan hadirnya teknologi terbaru. Hal ini terlihat saat sejumlah pengendara ojek online terpantau melintasi genangan banjir menggunakan Motor Listrik Tangkas X7 New Lithium.

Founder dan CEO PT The Agung Pamungkas (Tangkas), Agung Pamungkas atau Don Papank, menyebutkan pihaknya telah merancang produk dengan mempertimbangkan kondisi iklim tropis di Indonesia.

"Jadi, kemarin itu bisa dilihat, saat ojol menggunakan Motor Listrik Tangkas X7 New Lithium dan mampu menembus banjir yang hampir di atas ban motor," kata Don Papank, Senin (19/1).

Dia menjelaskan bahwa desain teknologi kendaraan sudah disesuaikan dengan iklim di Indonesia. Salah satu poin penting adalah penempatan baterai yang didesain secara teliti. "Jadi, dalam situasi cuaca apapun Tangkas ini tetap aman dipakai," jelas dia.

Sebagai informasi, Tangkas Motor Listrik telah menjalin kerja sama dengan Gojek Indonesia dan PT Pegadaian untuk program pembiayaan. Melalui kolaborasi ini, calon konsumen dapat mengakses kredit motor listrik dengan skema yang lebih terjangkau. (tan/jpnn)