Tangki Lawe-Lawe Jadi Ikon Baru Ketahanan Energi Indonesia, Terbesar di Asia Tenggara
jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah menyelesaikan pembangunan 2 unit tangki raksasa baru di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal ini dilakukan untuk memperkuat manajemen inventori minyak mentah dalam rangka mendukung akan beroperasinya unit-unit operasi utama hasil proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan Lawe-Lawe.
Pjs. Corporate Secretary KPI Milla Suciyani mengatakan dua unit tangki baru ini berlokasi di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Tangki ini merupakan tangki terbesar di regional Asia Tenggara. Satu tangki memiliki kapasitas sebesar satu juta barel. Dengan pembangunan dua tangki maka terdapat tambahan kemampuan inventori Kilang Balikpapan sebanyak dua juta barrel," kata Milla dalam keterangannya, Rabu (8/10).
Secara ukuran, tangki ini memiliki diameter mencapai 110 meter.
Luas alas tangki ini bahkan melebihi lapangan sepak bola dan hampir sama dengan sekitar 47 lapangan padel standar.
Tangki ini menggunakan plat paling tebal 43 mm.
Total panjang pengelasan mencapai 20 km untuk 1 tangki.
2 tangki raksasa Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, terbesar di Asia Tenggara dan menjadi ikon baru ketahanan energi Indonesia
