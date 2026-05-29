Tangsel Pertahankan Opini WTP, Pemkot: Motivasi Memperkuat Transparansi
jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kadiskominfo Pemkot Tangsel Tubagus Asep Nurdin bersyukur pihaknya berturut-turut sejak 2015 hingga 2025 meraih opini WTP.
Asep mengatakan konsistensi Pemkot Tangsel memperoleh WTP menjadi bukti sistem pengawasan internal dan manajemen aset berjalan.
"Buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran Pemkot Tangsel, mulai dari jajaran pimpinan hingga seluruh ASN yang mengawal ketat setiap rupiah belanja daerah," ujar Asep dalam keterangannya, Jumat (29/5).
Dia mengatakan raihan WTP menjadi motivasi dan penyemangat Pemkot Tangsel untuk terus memperkuat transparansi hingga meningkatkan akuntabilitas.
"Memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Tangsel," kata dia.
Diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Banten Firman Nurcahyadi kepada Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie di Serang, Selasa (26/5) kemarin.
Selain mempertahankan opini tertinggi dari BPK, Pemkot Tangsel mencatatkan performa impresif dalam aspek kepatuhan administratif.
Kadiskominfo Pemkot Tangsel Tubagus Asep Nurdin bersyukur pihaknya berturut-turut sejak 2015 hingga 2025 meraih opini WTP.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gelar Aksi, Komite Pemuda Anti Korupsi Desak BPK Audit Dugaan Kredit Macet Kalla Group
- Diasistensi Langsung BKN, Pemkot Tangsel Tuntaskan Evaluasi Jabatan Sekda
- Menguji Validitas Tudingan Keterlambatan Laporan Keuangan Danantara
- BPK Sulsel Terima Aspirasi HMPLT, Akan Ditindaklanjuti Sesuai Data & Dokumen
- Hasil Identifikasi Penyebab Tewasnya Anggota BPK Haerul Saleh
- Polisi Sebut Haerul Saleh Meninggal karena Kebakaran, Bukan Faktor Lain