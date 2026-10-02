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Tangsel Siaga 112 Buka Layanan Darurat 24 Jam, Warga Diminta Jangan Prank

Tangsel Siaga 112 Buka Layanan Darurat 24 Jam, Warga Diminta Jangan Prank
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Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel, TB Asep Nurdin. Foto: Pemkot Tangsel

jpnn.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memastikan layanan Tangsel Siaga 112 dapat dimanfaatkan masyarakat selama 24 jam untuk melaporkan berbagai kondisi darurat.

Layanan tersebut menjadi kanal pengaduan terintegrasi untuk kejadian yang membutuhkan penanganan cepat, seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, hingga kondisi medis darurat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel Tb. Asep Nurdin mengatakan laporan yang diterima operator akan segera dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.

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“Begitu ada laporan masuk, petugas di ruang kendali langsung berkoordinasi dengan pos terdekat di lapangan agar penanganan bisa dilakukan seketika,” kata Asep di Serpong, Kamis (1/10).

Menurut dia, keberadaan Tangsel Siaga 112 diharapkan dapat mempermudah masyarakat ketika menghadapi situasi yang membutuhkan pertolongan.

Warga tidak perlu mencari sendiri instansi yang harus dihubungi ketika terjadi keadaan darurat.

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Laporan yang masuk akan diteruskan kepada perangkat daerah atau petugas yang memiliki kewenangan menangani kejadian tersebut.

Di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, BPBD, hingga fasilitas kesehatan.

Pemkot Tangsel memastikan layanan Tangsel Siaga 112 dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan berbagai kondisi darurat selama 24 jam

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