Tangsi Belanda di Siak Ambruk, Tim Kemenbud Diturunkan ke Lokasi
jpnn.com, SIAK - Menyusul ambruknya lantai dua Cagar Budaya Tangsi Belanda di Kabupaten Siak, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menurunkan tim ke lapangan, Senin (2/2/2026)
Kunjungan ini diharapkan juga bisa melihat langsung kondisi tiga kawasan cagar budaya lainnya yang membutuhkan perhatian serius agar masuk prioritas revitalisasi.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan atensi khusus datang langsung dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon melalui Balai Kebudayaan yang membawahi wilayah Kabupaten Siak.
“Insya Allah hari ini tim utusan Kementerian Kebudayaan turun ke Siak terkait ambruknya lantai dua Tangsi Belanda,” ujar Afni.
Menurut Afni kehadiran tim Kemenbud diharapkan tidak hanya meninjau Tangsi Belanda, tetapi juga menyasar tiga titik cagar budaya lain yang berada dalam satu kesatuan kawasan sejarah di Siak.
Ketiga lokasi tersebut dinilai sudah membutuhkan penanganan serius dan masuk skala prioritas untuk direvitalisasi.
“Harapan kami, tim ini juga mengunjungi tiga titik lainnya yang menurut kami sangat penting untuk mendapat perhatian dan menjadi prioritas revitalisasi, mudah-mudahan bisa dibantu melalui APBN,” harap Afni.
Adapun cagar budaya yang dimaksud yakni Istana Siak Asserayah Al-Hasyimiah yang juga berstatus museum nasional dan memiliki persoalan pada struktur lantai dua, Balai Kerapatan yang kondisinya dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan atensi khusus datang langsung dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon melalui Balai Kebudayaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bangunan Tangsi Belanda Pernah Telan 2 Korban Jiwa, Kini Runtuh Saat Siswa Studi Tur
- Bangunan Tangsi Belanda Runtuh Saat Study Tour Pelajar di Siak, 16 Orang Jadi Korban
- Soal Konflik Keraton Solo, Menbud: Kami Intervensi Buat Cagar Budaya
- Indonesian Cultural Outlook 2026, Menbud Fadli Tegaskan Lima Pilar Arah Nasional Kemenbud
- Keputusan Menbud Tunjuk Tedjowulan Pelaksana Cagar Budaya Keraton Surakarta Dinilai Tak Sesuai Aturan
- Masyarakat Diimbau Jangan Menyakiti Harimau yang Berkeliaran di WIP Zamrud