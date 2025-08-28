Tani Merdeka Indonesia Dukung Prabowo Sikat Mafia Tanah dalam Aksi Damai Depan Istana

jpnn.com, JAKARTA - Elemen petani dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa damai di Jakarta pada Kamis (28/8). Aksi tersebut berlangsung dari Kawasan Parkir IRTI Monas/Balai Kota DKI Jakarta dan berjalan menuju Istana Presiden RI.

Massa aksi berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, serta perwakilan Dewan Pengurus Wilayah dan Daerah Tani Merdeka se-Indonesia. Gerakan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Nasional I Tani Merdeka Indonesia yang digelar di Jakarta pada 27–28 Agustus 2025.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan bahwa petani bukan beban negara, melainkan jantung pembangunan.

“Dari tangan kami tumbuh benih yang menghidupi lebih dari 280 juta rakyat. Tidak ada pembangunan desa tanpa petani yang sejahtera,” ujarnya.

Organisasi ini juga mendeklarasikan diri sebagai pengamal ajaran “Prabowoisme”, yang mencakup kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan pangan, penolakan dominasi oligarki, pembangunan Indonesia dari desa, serta pengamalan Pasal 33 UUD 1945.

Aksi ini sekaligus menjadi dukungan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Tani Merdeka Indonesia menyebut bahwa agenda swasembada pangan, pupuk bersubsidi tepat sasaran, pembangunan bendungan dan irigasi, serta program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah nyata keberpihakan pemerintah kepada petani.

Namun, dukungan itu disertai desakan keras agar pemerintah menuntaskan konflik agraria dan praktik mafia tanah yang menyengsarakan rakyat desa. Berdasarkan investigasi 2024–2025, Tani Merdeka menemukan 20 kasus besar mafia tanah, mulai dari pemalsuan sertifikat, tumpang tindih izin, hingga kriminalisasi petani di berbagai provinsi.

“Keadilan bagi petani bukan sekadar menjebloskan mafia tanah ke penjara, tapi ketika sawah kembali ke tangan kami secara sah dan terlindungi,” tegas Don Muzakir.