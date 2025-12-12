Tank 300 Polar Edition Hanya 300 Unit di Seluruh Dunia, Harga Mulai Rp 500 Jutaan

jpnn.com, SHANGHAI - Great Wall Motor (GWM) meluncurkan Tank 300 Polar edisi khusus di pasar yang diproduksi hanya 300 unit di seluruh dunia.

CarNewsChina pada Kamis (11/12), melaporkan, SUV full-size itu yang hadir dalam jumlah terbatas itu dibanderol 226.800 yuan atau sekitar Rp539 juta sampai 244.800 yuan atau sekitar Rp583 juta.

Tank 300 Polar Edition berwarna eksterior orange itu dilengkapi dengan stiker bodi Polar Edge dan emblem identitas Polar Glory di spatbor depan.

Di bagian dalamnya terdapat Polar Imprint yang dicetak timbul di sandaran kepala pada jok.

Tank 300 Polar Edition dirancang untuk profesional yang bekerja di lingkungan ekstrem dan penggemar off-road.

Secara dimensi, SUV off-road memiliki panjang 4.760 mm, lebar 1.930 mm, dan tinggi 1.903 mm. Jarak sumbu rodanya mencapai 2.750 mm.

Kendaraan yang dibangun di sasis body-on-frame itu memiliki sudut approach 33 derajat dan sudut departure 34 derajat.

Interior Tank 300 Polar Edition menampilkan layar kontrol tengah mengambang 14,6 inci yang dipasangkan dengan kluster instrumen LCD penuh 12,3 inci terintegrasi.