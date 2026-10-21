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Tanoto Foundation Dorong Pemda Perkuat Layanan Anak Usia Dini, Soroti Keterbatasan Anggaran

Tanoto Foundation Dorong Pemda Perkuat Layanan Anak Usia Dini, Soroti Keterbatasan Anggaran
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Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation Michael Susanto saat paparan dalam ajang 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development dalam sesi Good Practices and Innovations in ECD Financing Models, di Aryaduta Hotel, Rabu (21/10), Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation (TF) menyoroti tantangan pembiayaan layanan pengasuhan dan stimulasi bagi anak usia 0-3 tahun di Indonesia. Salah satu kendalanya adalah belum adanya alokasi anggaran khusus yang secara jelas ditujukan untuk kelompok usia tersebut.

Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation Michael Susanto mengatakan kondisi tersebut membuat pengembangan layanan anak usia dini membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan program dan anggaran yang sudah tersedia.

Hal itu disampaikan Michael dalam ajang 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development dalam sesi Good Practices and Innovations in ECD Financing Models, di Aryaduta Hotel, Rabu (21/10), yang membahas praktik baik dan inovasi pembiayaan pengembangan anak usia dini.

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"Saat ini di Indonesia, usia 0 sampai 3 itu sebenarnya belum ada kerangka kebijakan yang konkret, walaupun kita sekarang sudah punya kerangka nasional PAUD HI," ujar Michael.

Menurut dia, tantangan tersebut juga terlihat dari sisi pendanaan. Program pengasuhan dan stimulasi anak usia 0-3 tahun belum memiliki dukungan anggaran khusus sehingga pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan layanan pemerintah yang sudah berjalan.

"Dari sisi anggaran, tidak ada anggaran yang sebenarnya menyediakan anggaran untuk 0-3. Jadi, apa yang kami kerjakan bersama pemerintah daerah adalah melihat bagaimana caranya mendanai layanan usia 0-3 tahun dari apa yang tersedia di daerah," katanya.

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Michael menjelaskan pendanaan layanan anak usia dini dapat memanfaatkan sejumlah program pemerintah, mulai dari kesehatan, pembangunan keluarga, peningkatan kapasitas orangtua, hingga pendidikan anak usia dini.

Pendekatan tersebut dinilai memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan layanan pengasuhan tanpa harus selalu membentuk program baru.

Tanoto Foundation mendorong pemda memperkuat layanan anak usia dini, soroti keterbatasan anggaran

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