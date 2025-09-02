Tanoto Foundation Luluskan 9 Peserta Fellowship Program

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation akhirnya meluluskan sembilan Tanoto Fellows. Lulusan tersebut merupakan angkatan perdana dari Tanoto Foundation Fellowship Program yang diluncurkan pada 2024.

Kesembilan Tanoto Fellows (sebutan untuk penerima Tanoto Foundation Fellowship Program) terpilih dari ribuan pendaftar menjadi angkatan pertama.

Semua telah menjalani perjalanan penuh selama satu tahun, terjun di berbagai program Tanoto Foundation seperti pengembangan dan pendidikan anak usia dini, peningkatan kemampuan literasi-numerasi siswa sekolah dasar dan menengah.

Peserta juga menjalani peningkatan soft-skill di pendidikan tinggi di tiga daerah mitra Tanoto Foundation, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan.

“Sejak orang tua saya mendirikan Tanoto Foundation pada 1981, kami telah berkembang dari membangun sekolah dasar di Besitang, Sumatera Utara, hingga mendampingi ratusan sekolah, dan mendorong perubahan sistem," kata Belinda Tanoto, anggota Dewan Wali Amanat Tanoto Foundation, Selasa (2/9).

Menurutnya saat ini masih ada kekurangan talenta, yang punya misi, holistik dan mampu memimpin.

Melalui Fellowship, Tanoto Foundation (TF) ingin menumbuhkan generasi pemimpin baru yang tidak hanya memiliki kapabilitas, tetapi juga tujuan kuat, serta berkomitmen untuk memahami isu-isu akar rumput dan melayani komunitas.

Di kesempatan yang sama, Tanoto Foundation juga mengukuhkan 10 orang Tanoto Fellows baru angkatan 2025 yang merupakan angkatan kedua yang telah terpilih dari lebih dari 1.300 pendaftar program.