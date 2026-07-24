Tanoto Foundation Siapkan Pemimpin Muda Hadapi Tantangan Dunia Kerja lewat TSG 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation mendorong mahasiswa untuk tidak hanya mengandalkan prestasi akademik dalam menghadapi dunia kerja, tetapi juga membangun kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, berkolaborasi, serta menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Tanoto Scholars Gathering atau TSG 2026 yang digelar di Kompleks PT Riau Andalan Pulp and Paper, Pangkalan Kerinci, Riau, pada 23–25 Juli 2026.

Mengusung tema “Learn & Lead: Rooted in Purpose, Growing for Impact”, kegiatan itu mempertemukan 240 penerima beasiswa Tanoto Foundation dari 10 perguruan tinggi mitra di Indonesia.

TSG 2026 dirancang untuk membantu para Tanoto Scholar bertransisi dari fase memimpin diri sendiri atau Lead Self menuju kemampuan memimpin orang lain atau Lead Others.

Para peserta dibekali keterampilan untuk bekerja sama, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menerjemahkan tujuan pribadi menjadi dampak yang terukur.

Program itu menjadi relevan di tengah tantangan transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja.

Labor Market Brief LPEM FEB UI yang dipublikasikan pada Mei 2026 dan diolah berdasarkan Sakernas Agustus 2025 menunjukkan rata-rata lulusan di Indonesia membutuhkan waktu 19,8 bulan untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan.

Proses memasuki dunia kerja antara lain dipengaruhi ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, ekspektasi terhadap pekerjaan, serta belum optimalnya hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia profesional.