jpnn.com - PENGASUHAN anak bukan sekadar memastikan kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan terpenuhi. Interaksi sederhana seperti mengajak anak berbicara, bermain, membacakan cerita, hingga merespons tangisan ternyata memiliki peran penting dalam membentuk fondasi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak sejak usia dini.

Pentingnya pengasuhan responsif ini menjadi sorotan dalam 2026 International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) yang diselenggarakan Tanoto Foundation di Jakarta, Kamis (19/11).

Mengusung tema “From Science to Strong Starts: Harnessing the Power of Parenting in Early Childhood”, simposium internasional tersebut mempertemukan sekitar 200 akademisi, peneliti, praktisi, dan pakar perkembangan anak dari Indonesia serta sejumlah negara, termasuk Singapura, Filipina, Tiongkok, dan India.

"Forum ini menekankan bahwa kualitas interaksi antara orang tua dan anak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama pada masa awal kehidupan," kata Country Head Tanoto Foundation Indonesia Margaretha Ari Widowati.

Menurutnya, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan anak.

"Pengalaman di salah satu program kami, yaitu Rumah Anak SIGAP menunjukkan bahwa interaksi seperti bermain bersama, membacakan cerita, dan merespons kebutuhan anak dapat membantu orang tua mendukung perkembangan anak secara lebih optimal," ujar Ari.

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Hal tersebut diperkuat hasil evaluasi terhadap 22 pusat layanan Rumah Anak SIGAP. Evaluasi menunjukkan bahwa 48 persen anak yang pengasuhnya mengikuti program selama satu tahun berkembang sesuai tahapan usianya.

Sementara itu, pada kelompok yang tidak menerima intervensi, persentasenya mencapai 39 persen. Artinya, terdapat selisih sembilan poin persentase antara kedua kelompok tersebut.