Tanpa 2 Pilar, Malut United Siapkan Jamuan Panas untuk Persija Jakarta

jpnn.com - Malut United tidak dalam kondisi full team saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Malut United vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Selasa (24/2/2026) malam.

Dua pilar Malut United dipastikan absen melawan tim asal ibu kota.

Malut United harus tampil tanpa Safrudin Tahar dan Nilson Junior, yang absen akibat akumulasi kartu.

Namun, Pelatih Malut United Hendri Susilo tak ingin menjadikan absennya dua pemain belakang sebagai alasan menjelang duel krusial kontra Persija.

"Saya pikir hal itu bukan masalah. Kami sudah menyiapkan komposisi line up yang tak kalah kuat dari komposisi sebelumnya."

"Hal yang terpenting, mentalitas kami ialah bermain secara kolektif," jelas Hendri.

Hendri memastikan kondisi skuad berada dalam situasi ideal menjelang laga penting tersebut.