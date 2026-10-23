Tanpa Arki Dikania Wisnu dan Rio Disi, Dewa United Pede Gebuk Pelita Jaya

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten optimistis menatap laga pembuka IBL All Indonesian Cup 2026 melawan Pelita Jaya.

Pelatih Dewa United Yurifan Hosen menyebut tim asuhannya tengah berada dalam performa terbaik setelah meraih hasil positif dalam sejumlah laga uji coba terakhir.

Mantan pemain Satya Wacana Salatiga itu menilai hasil uji coba dan persiapan yang dijalani anak asuhnya berjalan dengan baik.

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"Laga besok pasti akan seru karena kedua tim memiliki pemain-pemain dengan kaliber tinggi di Indonesia, khususnya pemain lokal,” ujar Hosen.

“Jadi, pertandingan pasti akan menarik. Tentu, kami akan berusaha memenangi pertandingan besok,” imbuhnya.

Pada IBL All Indonesian Cup 2026, Dewa United Banten dipastikan tampil tanpa Arki Dikania Wisnu dan Rio Disi.

Arki masih menjalani pemulihan cedera setelah menjalani operasi.

Sementara itu, Rio mendapatkan waktu istirahat setelah membela Timnas Indonesia pada Asian Games 2026.