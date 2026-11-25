Peringatan Hari Guru Nasional
Tanpa Guru, Kita Tidak Mengenal Tuhan dan Peradaban
jpnn.com - Pendahuluan
Setiap tanggal 25 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945, hanya beberapa bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Peringatan Hari Guru Nasional hendaknya tidak berhenti pada seremoni, pemberian penghargaan, ucapan terima kasih, dan ungkapan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Lebih dari itu, peringatan ini merupakan momentum untuk merenungkan kembali betapa fundamentalnya kedudukan guru dalam kehidupan manusia, kehidupan beragama, kehidupan berbangsa, dan pembangunan peradaban.
Tanpa guru, kita tidak mengenal huruf dan angka. Tanpa guru, kita tidak mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tanpa guru, kita tidak memahami sejarah, kebudayaan, etika, hukum, hak, dan kewajiban. Bahkan, tanpa bimbingan guru, kita mungkin tidak mengenal Tuhan secara benar, tidak memahami agama, dan tidak mengetahui bagaimana seharusnya beribadah kepada-Nya.
Guru merupakan jembatan antara kebodohan dan kecerdasan, antara kegelapan dan cahaya, antara manusia dan ilmu pengetahuan, serta antara manusia dan pemahaman tentang Sang Pencipta.
Guru adalah mata rantai utama dalam pewarisan, pengembangan, dan pembangunan peradaban manusia.
Hari kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945, hanya beberapa bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
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