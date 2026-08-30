Tanpa Hantu, Hasut Tetap Bikin Takut

jpnn.com, JAKARTA - Tuta Films merilis official teaser trailer dan poster film horor misteri, Hasut, yang merupakan debut penyutradaraan Ilya Sigma.

Teaser trailer menampilkan empat sahabat berpasangan, Karina Salim, Rachel Amanda, Marthino Lio, dan Kevin Ardilova berada di sebuah hutan. Mereka melakukan sesi meditasi.

Ketika keinginan untuk menyembuhkan berubah menjadi kontrol, semuanya pun berubah. Situasi tidak terkendali, saat suara-suara mulai terdengar, kecurigaan perlahan mulai tumbuh sehingga batas antara kenyataan dan prasangka pun perlahan menghilang.

Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang nyata, dan setiap orang hanya menuruti apa yang sebenarnya mereka ingin percaya.

Sementara itu, official teaser poster menampilkan ketiga pemeran, Rachel Amanda, Marthino Lio, dan Kevin Ardilova terkulai. Hanya Karina Salim yang masih sadar. Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa hanya Karina Salim yang masih terjaga?.

“Film Hasut terasa personal bagi saya karena berbicara tentang luka, rasa percaya, dan keinginan untuk menyembuhkan orang yang kita sayangi. Film ini mempertanyakan kapan perhatian berubah menjadi kontrol, dan mengapa kita mudah mempercayai sebuah suara ketika suara itu mengatakan sesuatu yang memang ingin kita percaya," ungkap penulis dan sutradara Ilya Sigma.

"Hampir seluruh proses syuting film Hasut berada di outdoor, di tengah hutan. Kami menjelajahi beberapa hutan tanpa kendala berarti. Syutingnya berjalan lancar, dan semua sehat, karena alam ikut menjaga kami,” sambungnya.

Pemeran utama, Karina Salim kemudian mengungkapkan hal yang spesial dari film Hasut.