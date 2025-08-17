Tanpa Inden, Hunian Siap Huni PIK2 Jadi Incaran Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Tren membeli rumah kini semakin bergeser. Bila dahulu orang rela menunggu bertahun-tahun hanya untuk menanti rumahnya selesai dibangun, kini pilihan masyarakat lebih condong pada hunian siap huni.

Kepraktisan menjadi alasan utama, terutama bagi kalangan muda yang menginginkan rumah instan tanpa proses panjang.

Fenomena tersebut terlihat jelas di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2). Sebagai kawasan hunian modern dengan konsep kota mandiri, PIK2 menghadirkan rumah-rumah dengan desain kekinian, lingkungan tertata rapi, dan lokasi strategis.

Baca Juga: Ribuan Runners Bakal Berlari dan Menyala di PIK Nite Run 2025

Semua faktor itu membuat PIK2 menjadi magnet bagi pencari rumah, khususnya generasi muda yang menuntut efisiensi dan kenyamanan.

Hunian siap huni di PIK2 tidak hanya menawarkan rumah yang bisa langsung ditempati, tetapi juga menghadirkan berbagai fasilitas penunjang.

Mulai dari taman hijau sebagai ruang sosial, sistem keamanan terintegrasi 24 jam, hingga akses transportasi yang mudah dijangkau.

Selain itu, penghuni dimanjakan dengan keberadaan sekolah, rumah sakit, pusat olahraga, dan tempat ibadah di dalam kawasan.

Director of Sales & Marketing PIK2 Lucia Aditjakra menilai perubahan perilaku konsumen ini tidak lepas dari dinamika kehidupan urban yang serba cepat.