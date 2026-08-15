Tanpa Israr Megantara, Iqbal Iskandar Punya Satu Pesan untuk Timnas Futsal Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Timnas Futsal Indonesia Iqbal Iskandar menilai Israr Megantara masih merupakan salah satu pemain penting dalam skuad Garuda.

Pemain kelahiran 23 Agustus 1995 itu mengungkapkan absennya Israr tidak boleh mengganggu fokus tim.

Menurut pemain asal klub Bintang Timur Surabaya itu saat ini Timnas futsal Indonesia memiliki banyak pemain lain yang siap menjalankan tugas masing-masing.

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“Yang pasti, Israr merupakan salah satu pemain penting bagi kami. Namun, kami juga punya banyak pemain lainnya,” ujar pemain berusia 30 tahun itu.

Pemain kelahiran Bogor itu menekankan pentingnya rasa saling percaya di antara para pemain.

Menurut Iqbal, kekuatan Timnas Futsal Indonesia tidak hanya bergantung kepada satu atau dua pemain.

Seluruh pemain harus mampu bekerja sama dan menjalankan instruksi pelatih dari Hector Souto.

“Namanya satu keluarga, jadi kami harus saling percaya satu sama lain,” ujar Iqbal.