jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut kajian dan rekomendasi para ilmuwan menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan translokasi badak jawa.

Translokasi ditujukan demi membentuk second habitat atau second wild population.

"Kami tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan,” ujar Menhut ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Raja Juli menuturkan gagasan mengenai second habitat badak jawa sebenarnya ide para ilmuwan yang telah berkembang sejak lama.

Kajian tersebut, katanya, dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah ancaman terhadap populasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Semisal, ancaman vulkanologi, tsunami, potensi wabah penyakit, keterbatasan habitat, overpopulation, hingga inbreeding.

“Maka itu ada ide dari para ilmuwan, sekali lagi dari ekonom dan ilmuwan berkembang sampai 2012 sampai sekarang untuk mencari second habitat atau second wild population,” ujar Menhut.

Raja Juli membantah informasi yang seakan menggiring Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo sebagai pencetus ide translokasi.