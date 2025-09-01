Tanpa Korlap
Oleh: Dahlan Iskan
Senin, 01 September 2025 – 07:42 WIB
jpnn.com - Demo di masa lalu bisa dilihat: organisasi apa yang menggerakkan. Siapa pemimpinnya. Siapa pula koordinator lapangan --korlapnya.
Coba lihat yang sekarang: lembaga apa yang ada di balik pembakaran berbagai DPRD dan kantor-kantor polisi. Siapa pemimpin mereka. Tidak ada!
Ada yang tahu tetapi harus dibuat seolah tidak ada yang tahu. Inilah demo besar tanpa tahu lembaga apa yang menggerakkan dan siapa pemimpin sentralnya.
Bukan mahasiswa.
Bukan buruh.
Bukan LSM.
Komandan demo ini tunggal: medsos.
Undangan-undangan demo beredar lewat medsos. Lewat seruan. Tanpa menyebut siapa yang mengeluarkan seruan itu. Ditelan begitu saja.
