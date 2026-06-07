Tanpa Lionel Messi, Argentina Hajar Honduras 2-0

jpnn.com - JAKARTA - Argentina menang 2-0 atas Honduras pada laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026. Pada laga di Stadion Kyle Field, Texas, Amerika Serikat, Minggu WIB, Argentina bermain tanpa diperkuat Lionel Messi.

Sang megabintang itu masih menjalani pemulihan dari cedera hamstring. Beberapa pemain lain, seperti Julian Alvarez dan Emiliano Martinez, juga tidak dimainkan sejak awal karena kondisi kebugaran.

Meski demikian, juara bertahan Piala Dunia itu tetap tampil agresif. La Albiceleste mengandalkan Lautaro Martinez, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, dan Giuliano Simeone di lini depan.

Sejak menit awal, tim asuhan Lionel Scaloni unggul dalam penguasaan bola. Mereka memainkan tempo cepat melalui kombinasi umpan pendek di lini tengah.

Serangan banyak dibangun dari sisi kiri melalui Valentin Barco dan Nicolas Tagliafico, yang beberapa kali membantu penetrasi ke area pertahanan Honduras.

Sementara itu, Honduras memilih bermain lebih bertahan dengan garis pertahanan rapat sambil menunggu peluang melakukan serangan balik cepat melalui Luis Palma dan Rigoberto Rivas.

Kiper Honduras Edrick Menjivar dipaksa bekerja keras untuk mengatasi sejumlah peluang berbahaya Argentina melalui Lautaro dan Almada.

Gol yang ditunggu Argentina akhirnya tercipta pada menit ke-37. Lautaro sukses mengeksekusi penalti setelah Nicolas Tagliafico dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Striker Inter Milan tersebut melepaskan tendangan dengan tenang dan gagal dihentikan Menjivar. Argentina unggul 1-0.