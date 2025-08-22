Tanpa Maarten Paes, Timnas Indonesia Punya 3 Pilihan Starter

jpnn.com - Nama Maarten Paes tak tercantum dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday September mendatang.

Penjaga gawang berusia 27 tahun itu dipastikan absen membela Skuad Garuda karena mengalami cedera saat membela klubnya, FC Dallas.

Jadwal Timnas Indonesia

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya melawan Kuwait (5 September) dan Lebanon (8 September).

Paes tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Paes mendoakan rekan-rekannya bisa meraih hasil maksimal bersama Timnas Indonesia.

"Sayang saya harus melewatkan pertandingan bersama Timnas karena cedera. Semoga semuanya sukses. Sampai jumpa," tulis Paes pada media sosialnya di instagram.

Tiga Pilihan Kiper Sebagai Starter

Sebagai gantinya, Kluivert memanggil tiga kiper untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mereka ialah Nadeo Argawinata (Borneo FC), Ernando Ari (Persebaya Surabaya), dan Emil Audero (Inter Milan).

Absennya Paes menjadi kesempatan bagi ketiga kiper di atas untuk tampil sebagai starter. Ernando sudah berpengalaman tampil di laga-laga penting Timnas.

Adapun Nadeo sempat menjadi penjaga gawang utama Indonesia, sedangkan Emil membawa pengalaman bermain di level Eropa.